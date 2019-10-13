تقلل نسبة الاستيراد .. برلماني يشيد بإطلاق أول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزارة التربية والتعليم الفني، بإطلاق إشارة البدء والدراسة في أول مدرسة تكنولوجية وعملية صناعة الحلي والمجوهرات، لتخريج جيل جديد من الطلاب، قادر على مواكبة سوق العمل المحلي والعربي.



أضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إطلاق إشارة البدء في عمل في أول مدرسة تكنولوجية وعملية صناعة الحلي والمجوهرات دلالة واضحة أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتحسين ملف الصناعة في مصر، وتوفير فرص عمل جادة للشباب.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد كانت وزارة التربية والتعليم تتجه نحو طريق واحد فقط وهو تخريج طلاب يحملون شهادات حتي لو كانت هذه الشهادات ليس لها مجالات عمل في السوق المحلي، ولكن بعد تولي اتجهت الحكومة إلى بذل جهود قوية لتخريج جيل واحد قادر على تحريك عجلة الصناعة في مصر.



وأكد النائب أن تخريج هذا الجيل سيؤدي إلى تقليل نسبة استيراد المجوهرات من الخارج وتشجيع الصناعة المحلية حيث أن بعض التجار يستوردون منتجاتهم الذهبية من أيطاليا ودبي وغيرها من الدولة.



وأطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إشارة البدء والدراسة فى أول مدرسة تكنولوجية وعملية لصناعة الحلى والمجوهرات، لتخريج جيل جديد من الطلاب، قادر على مواكبة سوق العمل المحلى والعربي، وهى مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات بمدينة العبور، والتى تعتبر بمثابة واجهة تنموية جديدة لطالب التعليم الفني، حيث تقدم لهم كافة الامتيازات سواء التعليم العملى على صناعة المجوهرات أو الوظيفة.

