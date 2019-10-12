Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:30 م
تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
Advertisements
نور عادل
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة الكابتن حسام البدري أول تدريباته اليوم، السبت، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها السابعة من مساء الاثنين على نفس الملعب.

كان المنتخب اختتم تدريبه بالأمس على استاد القاهرة الدولي قبل أن يتوجه لمدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره حتى موعد المباراة الودية.

واشتمل المران على وحدات خططية وبدنية وبات الجميع جاهزا للمباراة الهامة وسط تنافس شديد للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب في اللقاء المقبل.
منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور
منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور
منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور
منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية إضافية لثلاثى الاهلى

الكاف يجبر حسام البدري على مواجهة بتسوانا في برج العرب

استبعاد محمد صلاح ..23 لاعبا في صفوف منتخب مصر استعدادا لبتسوانا

بعثة بتسوانا تصل الثلاثاء استعدادا لودية منتخب مصر

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

رسميًا.. نقل مباراة مصر و بتسوانا الودية خارج ستاد القاهرة

ترشيحاتنا

فراق صعب بين تامر هجرس و ابنته تمارا.. اعرف السبب

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

في حفل بمدينة جمصة.. نانسي عجرم تتألق بـ فستان أسود جريء

كانوا بيراهنوا على موتي.. فجر السعيد تفجر مفاجأة صادمة عن حالتها الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها