منتخب مصر يؤدي أول مران في برج العرب استعدادا لبتسوانا .. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة الكابتن حسام البدري أول تدريباته اليوم، السبت، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها السابعة من مساء الاثنين على نفس الملعب.



كان المنتخب اختتم تدريبه بالأمس على استاد القاهرة الدولي قبل أن يتوجه لمدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره حتى موعد المباراة الودية.



واشتمل المران على وحدات خططية وبدنية وبات الجميع جاهزا للمباراة الهامة وسط تنافس شديد للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب في اللقاء المقبل.