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مرأة

للمتزوجات.. مرض نفسي يصيبك يؤدي بك للطلاق

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور حسام عمارة إستشارى الأمراض النفسية والعصبية أن اضطراب الوسواس القهري هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق الناتج عن وجود مخاوف تحيط بك بشكل كبير، مما يؤدي لتصرفات قهرية ، فالأشخاص الوسواسيون يدركون أن أفعالهم غير منطقية ولكن يحاولون تجاهل ذلك الشعور أو تغيير سلوكياتهم مما تعمل محاولاتهم على زيادة القلق.

وقال الدكتور حسام عمارة ليست هناك فحوص مخبرية معينة بإمكانها تشخيص الإصابة بمرض الوسواس القهري، لكن يعتمد الطبيب، عند تشخيصه للمرض، على تقيمه للأعراض التي يعاني منها المريض، بما في ذلك الوقت الذي يمضيه المريض بالقيام بالسلوكيات المضطربة والمرضية.

وأضاف: يعتبر الدماغ عضوا ذا تركيبة ومبنى شديدي التعقيد، فهو يحتوي على مليارات الخلايا العصبية التي يتوجب عليها التواصل مع بعضها البعض ، وتتصل هذه الخلايا العصبية ببعضها بواسطة إشارات كهربائية، حيث تساعد بعض المواد الكيميائية الخاصة، والتي يطلق عليها اسم الناقلات العصبية، على نقل الإشارات الكهربائية من خلية عصبية إلى أخرى.

وأكد: أنه على الرغم من المحاولات والجهود المبذولة، إلا إن الأفكار المزعجة، الوسواسية، تتكرر وتواصل التسبب بالضيق والانزعاج، وقد يؤدي الأمر إلى تصرّفات تأخذ طابع المراسم والطقوس.

وأشار: إلى أنه يوجد العديد من العوامل البيئية التي من شأنها أن تعمل على الإصابة بالوسواس القهري لدى الأشخاص ذوي الميل للإصابة بهذه المشكلة.
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