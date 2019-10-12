بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور

حرص المهندس فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على المشاركة بروح وشهامة ابن البلد، فى إخماد حريق هائل شب بشونة لتخزين قش الأرز بناحية قرية الدمايرة، بعد أن ارتدى حذاء الشتاء "طرمبة" كأنه شرطي إطفاء، يساهم في منع امتداد الحريق حتى اتسخت ملابسه بالكامل بالمياه ورماد القش المحترق.



كانت الحماية المدنية بكفر الشيخ بقيادة العميد رضا عبد الحميد، مدير الإدارة، قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب بشونة قش أرز على مساحة فدان، بقرية الدمايرة التابعة لمركز بيلا، ما أدى احتراق 4000 بالة قش تزن نحو 1600 طن ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات.



تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد وقوع حادث حريق بشونة قش بقرية الدمايرة ، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده والقيام بأعمال التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران ذاتيًا مرة ثانية.



بسؤال مالك الشونة، اتهم ج. س وزوجته ر. أ 32 سنة، ربة منزل، بالإهمال لقيامهما بإشعال النيران بكمية من قش الأرز، بأرضهما المجاورة لشونة القش خاصته ما أدى إلى امتداد الحريق إليها، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 9591 لسنة 2019م، جنح مركز بيلا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

