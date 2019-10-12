Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:00 م
رئيس مدينة بيلا يشارك
رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش
Advertisements
محمود زيدان
حرص المهندس فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على المشاركة بروح وشهامة ابن البلد، فى إخماد حريق هائل شب بشونة لتخزين قش الأرز بناحية قرية الدمايرة، بعد أن ارتدى حذاء الشتاء "طرمبة" كأنه شرطي إطفاء، يساهم في منع امتداد الحريق حتى اتسخت ملابسه بالكامل بالمياه ورماد القش المحترق.

كانت الحماية المدنية بكفر الشيخ بقيادة العميد رضا عبد الحميد، مدير الإدارة، قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب بشونة قش أرز على مساحة فدان، بقرية الدمايرة التابعة لمركز بيلا، ما أدى احتراق 4000 بالة قش تزن نحو 1600 طن ولا توجد ثمة إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد وقوع حادث حريق بشونة قش بقرية الدمايرة ، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده والقيام بأعمال التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران ذاتيًا مرة ثانية.

بسؤال مالك الشونة، اتهم ج. س وزوجته ر. أ 32 سنة، ربة منزل، بالإهمال لقيامهما بإشعال النيران بكمية من قش الأرز، بأرضهما المجاورة لشونة القش خاصته ما أدى إلى امتداد الحريق إليها، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 9591 لسنة 2019م، جنح مركز بيلا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
بدرجة عامل إطفاء.. رئيس مدينة بيلا يشارك في إخماد حريق شونة قش..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سيارات إطفاء تشارك في إخماد حريق بشونة قش بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد

هشام عبد الخالق يكشف عن موعد تكريم الرئيس السيسي لأبطال فيلم الممر

شاهد.. لحظة فصل رأس ثعبان عن جسده

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

إغراق أنفاق محافظة القاهرة بالمياه.. لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة