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بين الناس

سكان الهضبة الوسطى بالمقطم يشكون من انتشار القمامة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن كريم سليم، المقيم بالهضبة الوسطى بالمقطم التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.

ويقول فى شكواه: "نشكو نحن أهالى منطقة بالهضبة الوسطى المقطم من انتشار القمامة، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة. وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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