Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:55 م
حديد
حديد
Advertisements
كتب محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل الطعون على حكم إلغاء فرض رسوم حديد البليت

اليوم.. نظر طعون بطلان إلغاء فرض رسوم على واردات حديد البليت

8 سبتمبر.. الحكم فى طعون بطلان إلغاء فرض رسوم على واردات حديد البليت

الإدارية العليا تؤجل الحكم فى طعون إلغاء قرار رسوم واردات البيلت لجلسة 5 أكتوبر

تقرير مفوضي الدولة يطالب بإلغاء قرار رسوم البليت وتنفيذ الحكم القضائي.. مستند

اليوم.. الحكم في طعون إلغاء الرسوم على خام البيليت

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس معلقا على صورة فخر العرب مع الموديل: أروح مع صلاح معلش

أردوغان السفاح| هاشتاج جديد.. مليشيات تركيا تقتل السوريين بدم بارد |شاهد

عاطل يقتل والده ويدفنه في حفرة أسفل السرير ببولاق الدكرور

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

نائب محافظ البحيرة تشكر الرئيس السيسي لهذا السبب .. فيديو

كفاية تجميل.. الجمهور ينتقد بسمة بوسيل فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة