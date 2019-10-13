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ديني

صلاة الاستخارة .. الإفتاء توضح كيفيتها وأدائها للغير ومعرفة نتيجتها وحكم تكرارها.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صلاة الاستخارة ..الإفتاء
صلاة الاستخارة ..الإفتاء توضح كيفيتها وأدائها للغير ومعرفة ن
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القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير البحوث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الله سبحانه وتعالى، شرع لعباده المؤمنين صلاة الاستخارة التي تعني التخيير أو طلب الخير في أكثر من شيء، من أجل أن يختار الله لهم الأفضل.

وأضاف«ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال عن كيفية صلاة الاستخارة وهل يجوز تكرارها في حال عدم ظهور نتيجة؟ أن صلاة الاستخارة عبارة عن ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة تصلي في غير أوقات الكراهة، ثم يقول:
«اللهم إني أَستخيرُك بعِلمِك، وأستقدِرُك بقُدرتِك، وأسألُك من فضلِك، فإنك تَقدِرُ ولا أقدِرُ، وتَعلَمُ ولا أَعلَمُ، وأنت علَّامُ الغُيوبِ، اللهم فإن كنتَ تَعلَمُ هذا الأمرَ - ثم تُسمِّيه بعينِه - خيرًا لي في عاجلِ أمري وآجلِه - قال: أو في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري - فاقدُرْه لي ويسِّرْه لي، ثم بارِكْ لي فيه، اللهم وإن كنتَ تَعلَمُ أنّه شرٌّ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري - أو قال: في عاجلِ أمري وآجلِه - فاصرِفْني عنه، واقدُرْ ليَ الخيرَ حيثُ كان ثم رَضِّني به».

تكرار صلاة الاستخارة
وأوضح مدير البحوث الشرعية بدار الإفتاء، أن من لم يستطع الاختيار بعد صلاة الاستخارة، فليكررها، لافتًا إلى أن نتيجة الاستخارة هي التوفيق إلى ما فيه الخير؛ سواء بتمام الأمر أو عدمه.

أداء صلاة الاستخارة للغير
وأكد أنه يجوز للإنسان أن يستخير لغيره، مستشهدًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». أخرجه مسلم.
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