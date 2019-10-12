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مرأة

بعد التحذير من تناول البلطي.. 8 طرق لاختيار السمكة السليمة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اثار التحذير من تناول السمك البلطي بالمزارع اغير المرخصة جدلا على مواقع السوشيال ميديا. 

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين النصائح الكاملة لاختيار السمك البلطي قبل شرائه والابتعاد عن السمك المصاب بأي طفيليات.

1- اختيار السمكة ذات الحجم الصغير او المتوسط والابتعاد عن السمكة ذات الاحجام الكبيرة لأنها تدل على دورة طويلة لحياة السمكة "ممكن تكون تعرضت لملوثات اكثر".

2-إزالة الأحشاء كاملة والرأس قبل تناولها.

3- شوي وقلي السمكة جيدا .

4-عدم تناول رأس السمكة والتجويف البطني. 

5- عمل فتحات بالسمكة حتى تصل السخونة للتخلص من أي طفيليات. 

٦-التركيز علي رائحة السمكة.

٧_ الاهتمام بشكل الخياشيم للسمكة ان تكون حمراء وليست سوداء.

٨- اختيار الأسماك ذات الجلد الناعم. 
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