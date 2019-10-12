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أخبار العالم

أرامكو السعودية تكشف عن موعد عودتها للعمل كليًا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:13 م
شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
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رويترز
قال مسئولون في شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر المقبل آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.

وتسببت الهجمات التي وقعت في منتصف سبتمبر الماضي على منشأتي بقيق وخريص في أضرار أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بفقدان 5.7 مليون برميل نفط يوميا مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال خالد بريك نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، لعدد من وسائل الإعلام التي جرى دعوتها اليوم السبت لزيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، إن الهجمات على بقيق أصابت خمسة أبراج لمعالجة النفط وإن الإصلاحات لا تزال جارية في ثلاثة منها. ومنشأة بقيق هي الأكبر عالميا فيما يتعلق بمعالجة النفط إذ تضم 18 برجا.

وتوقع بريك اكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة في غضون 6 أسابيع.

وأسفرت الهجمات على خريص في إلحاق أضرار بأربعة من خمسة أبراج. وقال مدير محلي كبير طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إنه جرى إصلاح ثلاثة أبراج.
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