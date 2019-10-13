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فن

25 أكتوبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في نادي Aero الرياضي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
يستعد الفنان تامر عاشور، لأحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر في نادي Aero الرياضي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عدد من الأغاني الخاصة به منها :"أيام"، و"إنت أختارت"، و"محظوظ"، و"قولوا سماح"، و" من غير ما احكيلك"، و"باي باي"، وغيرها من الأغاني

بينما إنقست تذاكر دخول الحفل إلى فئتين، بلغت قيمة الفئة الأولى 250 جنيهًا، بينما بلغت قيمة الفئة الثانية 500 جنيهًا.

يذكر أن أحيا تامر عاشور، مؤخرًا حفل غنائي ناجح في إحدى النوادي بالقاهرة، وقد شهد الحفل حضور جماهيري كبير جدًا.
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