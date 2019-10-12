الاقتصاد ليس حلا.. كيف يمكن أن تتغلب سوريا على العدوان التركي

أكد السفير جمال الدين بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مقاطعة تركيا اقتصاديا بسبب حربها على الشمال السوري لن تؤدى إلى النتائج المرجوه؛ ولن تعيد تركيا لحساباتها في حربها على شمال سوريا: "المقاطعة الاقتصادية لم تثبت نجاحها في أي مكان بالعالم".



وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية له بنشره أخبار TeN والمذاع على فضائية "TeN"، أنه يجب توحيد القوى السورية حتى تستطيع سوريا أن تحافظ وتدافع عن نفسها ضد الغزو التركي على أراضيها، موضحا أنه وفي حال نجحت المساعي العربية لتوحيد الصف السوري ونزع الخلافات فيما بينهما لن يعقبها خلاف حول من سيجلس على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الموقف القطري حول الحرب التركية على سوريا في الجامعة العربية كان متوقعا: "لا أفهم بعد سنوات طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي ما الذي تهدف إليه قطر"، مفندنا كون تمويل قطر لجماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط هو دور تخريبي يجب أن تتوقف عنه قطر.