جامعة عين شمس اليوم.. تطلق كأس أسرة من أجل مصر.. وتقدم ورش عمل لكيفية نشر الأبحاث العلمية.. وتنظم ختام مهرجان الترحيب بالطلاب الجدد

انطلاق كأس أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس

كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية في ورشة عمل بتجارة شمس

ختام مهرجان استقبال الطالبات الجدد بكلية البنات جامعة عين شمس





انطلق صباح اليوم مسابقة "كأس من أجل مصر ٤" التى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشراف الدكتور تامر راضي رائد الأسرة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وطارق احمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أحمد خالد منسق الأسرة والطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة والطالب عمرو محمد أخ اكبر الأسرة.



يقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتى التجارة والصيدلة، ويستمر حتى الخميس القادم ١٧ من أكتوبر ويشارك به ١٢٨ فريقا من طلاب مختلف كليات الجامعة ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائز مالية و ميداليات.



ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية بالتعاون مع مجموعة اميرالد للنشر.



وتعقد الورشة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة وذلك غدا الأحد الموافق ١٣ أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.



وأكدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ورشة العمل تتضمن عدة محاور منها أهمية النشر، كيفية اختيار المجلة العلمية الصحيحة، كيفية تصميم وإعداد الورقة البحثية، أخلاقيات النشر، إجراءات النشر والمراجعة وايضا النشر والترقيات.



نظمت إدارة رعاية شباب كلية البنات جامعة عين شمس مهرجانا للترحيب بالطالبات واستقبال العام الجامعي الجديد استمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. رقية شلبي عميدة الكلية ود. هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتزامن بدء المهرجان مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.



وتضمن المهرجان حفلا غنائيا قدمه الفنان محمد شبانة من أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان محمود راتب و ندوة قدمها اللواء أركان حرب إكرام عبد الصمد أحد أبطال حرب أكتوبر كما قدم كورال الكلية عددا من الفقرات الغنائية وألقى عدد من الطلاب قصائد الشعر في حب مصر.



كما أقيم على التوازي عدد من مسابقات المعلومات العامة والمسابقات الثقافية واقيمت خيم لتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية المختلفة التي يقدمها اتحاد طلاب الكلية. كما تضمن المهرجان يوم رياضى تضمن عرض للألعاب الرياضية ( سلة - طائرة - ايكيدو - كرة سرعة- تنس طاولة - شد حبل - نط حبل ) إلى جانب مسابقات رياضية ترفيهية حازت على إعجاب واقبال الطالبات و ماراثون جري داخل الكلية للطالبات و عرض لأنشطة الجوالة المختلفة.



كما أقيم ضمن فعاليات المهرجان معرض خيري للملابس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لبث روح الحب والتعاون والتكافل بين الطالبات.