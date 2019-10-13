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بين الناس

مدرسة الخيال بالغربية تغرق بمياه الصرف الصحي .. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة عزة مصطفى ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى داخل مدرسة الخيال بالبندرة بقرية تابعة لمركز السنطة بالغربية.

وقال فى رسالته: نعانى نحن أهالى قرية البندرةتابعة لمركز السنطة غربية من انتشار مياه الصرف الصحى داخل مدرسة الخيال بالبندرة وتم عمل العديد من الشكاوى للمسؤلين ولكن دون جدوى

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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