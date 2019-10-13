مدرسة الخيال بالغربية تغرق بمياه الصرف الصحي .. صور

شكت المواطنة عزة مصطفى ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى داخل مدرسة الخيال بالبندرة بقرية تابعة لمركز السنطة بالغربية.



وقال فى رسالته: نعانى نحن أهالى قرية البندرةتابعة لمركز السنطة غربية من انتشار مياه الصرف الصحى داخل مدرسة الخيال بالبندرة وتم عمل العديد من الشكاوى للمسؤلين ولكن دون جدوى



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