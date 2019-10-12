بسبب حرب سوريا.. المعارضة في تركيا تفتح النار على أردوغان..فيديو

قال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن هناك انزعاجا كبيرا واستنفارا من الشعب التركي والمعارضة نتيجة لما يقوم به أردوغان من عمليات عسكرية ودمار في سوريا، وادخال تركيا في مستنقع من المشاكل.



وعرض "الإبراشي" خطاب رئيس المعارضة التركية "كمال أوغلو" خلال معارضة اردوغان، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية.



وقال "أوغلو" خلال خطابه، مستنكرا ما يقوم به أردوغان من تدخل سافر في شئون الوطن العربي، متسائلا عن تورط أردوغان مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في تلك العملية.