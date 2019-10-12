المرصد السورى: هروب 5 دواعش من السجون | شاهد

أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك فصائل إرهابية تطلق على نفسها الجيش الوطني تابعة للسفاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقتل الشعب السوري، مؤكدًا أن 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هربوا من أحد السجون في الشمال السوري.



وأضاف مدير المرصد السورى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك سيارة مفخخة انفجرت اليوم أمام أحد السجون في مناطق الشمال السوري، مؤكدًا أن هناك 14 ألف معتقل داعشي في سوريا من أصل 100 ألف.



وأشار إلى قطر وتركيا دعما بكل قوة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا، لافتًا إلى أن بعض المنظمات الحقوقية تم شراؤها بأموال الدوحة وأنقرة لإخفاء جرائمهما في الأراضي السورية.

