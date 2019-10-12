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برلمان

بعد حكم استمرار فرض رسوم على واردات البليت..النواب يكشف مستقبل أسعار الحديد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:07 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من الحكومة ضرورة بتقليص الرسوم الوقائية على واردات البليت "خام الحديد" لـ 12 شهرًا فقط، حتى تسهم في تراجع أسعار الحديد، الذي شهد متوسط سعره قفزة في الفترة الاخيرة.

وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه من الضروري مراجعة الرسوم الوقائية على واردات البليت، وتخفيض التكاليف ومراجعة أسعار الغاز مرة أخرى، وإتاحة الفرصة لوجود تنافسية عالية، مضيفًا بأن هذه الإجراءات سوف تعود بأسعار الحديد للخلف مرة أخرى، ووتكون في صالح المستهلك، الذي يعتبر الهدف الرئيسي للدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار فرض رسوم 15% على واردات البليت، كان لحماية الصناعة، لأن تكلفة المستورد كانت أرخص، لكن هذا له جانب آخر مرتبط بسعر الحديد، الذي يأخذ في الارتفاع نتيجة هذه الرسوم.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد قضت بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
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