بسبب الغزو التركى .. 100 ألف سورى يهجرون منازلهم خلال 72 ساعة|شاهد

علق رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، على الفيديو الخاص بعملية قتل 9 مدنيين قائلًا:"هذه ليست الواقعة الأولى وتم إعدام سيدة أثناء مرورها بالإضافة إلى إعدام مدنيين عاملين في القطاع الصحي".





لافتا إلى أنه قام بإرسال هذا الفيديو للرئاسة الفرنسية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية؛ لعل هذا يحركهم ضد الغزو التركي لشمال سوريا.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان سمى الغزو "نبع السلام" وهي في الحقيقة "نبع الإجرام"، لافتا إلى أن الفيديو الخاص بإعدام المدنيين في الشارع نشرته ميليشيات السفاح "أردوغان" في سوريا.وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 100 ألف سوري هجروا منازلهم خلال 72 ساعة الأخيرة، علاوة على استشهاد 38 سوريًا نتيجة الطيران التركي والقناصة والمدفعية التابعة لـ"أردوغان"وأوضح أن منطق شمال سوريا تعتبر سلة غذائية لذلك يريد السفاح أردوغان الاستيلاء على خيراتها، متابعًا: "آخر شهداء السوريين راعي أغنام قتلوه مع أغنامه، ما يقوم به السفاح هو إجرام".