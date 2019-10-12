بحوزتهم أسلحة نارية وحشيش.. سقوط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بـ كفر الشيخ

تمكنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، متخذين من قرية الربع بمدينة بلطيم مسرحًا لمزوالة نشاطهم الإجرامي وترويج المخدرات على زبائنهم وعملائهم من المتعاطين والخارجين على القانون.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "إ.م" 29 سنة، عاطل، ومقيم بلطيم، سبق اتهامه في 4 قضايا، "م.ا" 30 سنة، سباك، بلطيم، سبق اتهامه في جنحة ضرب وإحداث عاهة، و"ش.ر" 33 سنة، سائق توك توك، سبق اتهامه في قضيتين، و"ح.ص" 34 سنة، عاطل، مقيم غيط العنب بكرموز بالإسكندرية.





وألقى القبض على المتهمين الأربعة، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، في أحد الأكمنة المُعدة لضبطهم، حال استقلالهم دراجة نارية "توك توك" قيادة المتهم الثالث.



