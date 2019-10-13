صندوق تطوير التعليم يوقع اتفاقية تعاون مع إقليم إيميليا رومانيا الإيطالي.. اليوم

يشهد اليوم الأحد، الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية التعاون الفني بين الصندوق وإقليم إيميليا رومانيا الشريك التعليمي الإيطالي.



يأتي ذلك في إطار الشراكة الفنية بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وإقليم إيميليا رومانيا الإيطالي الشريك التعليمي للصندوق، في مجال المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة.



قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن تلك الاتفاقية المزمع توقيعها تتيح لمجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأبو غالب، استخدام إطار المؤهلات بالإقليم في وضع المناهج المبنية على نظام الجدارات وفقًا لإطار المؤهلات الأوروبية.



وأضاف أن تطبيق نظام الجودة المطبق بالإقليم شامل الجانب التعليمي والإداري، وتطبيق نظم التقييم الحديثة المتبعة بالإقليم، ومنح الخريجين شهادات من الجانب الإيطالي بنهاية كل مرحلة من مراحل المجمع.



وأشار الحيوي إلى أن مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأبو غالب تم إنشاؤهما بالشراكة بين حكومتي مصر وإيطاليا من خلال برنامج تبادل الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية.



من جانبه قال الدكتور جان هنري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب، إن المجمع يشمل تخصصي تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، ويشمل مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم تخصصي تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي.



وأضاف أن مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة تعتمد في نظامها التعليمي على ثلاث مراحل دراسية متتابعة تتكون من 3 سنوات، ثم سنتان، ثم سنتان، لتمنح على التوالي شهادات دبلوم فني ودبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي.



وأوضح أن كل مجمع يتكون من المراحل التعليمية الثلاثة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني يخدم الصناعة المحيطة، وتتشارك المكونات الأربعة لأي مجمع في المعامل والورش وهيئة التدريس ونظم توكيد الجودة، لتصبح منظومة متكاملة تعمل على تطوير خريجي التعليم الفني.