الافراج عن اب بعد اتهامه بقتل 5 من أفراد عائلته بوحشية.. تفاصيل مثيرة

في حادثة اتسمت بالغرابة أفرجت الشرطة الاسكتلندية عن عامل متقاعد من شركة رينو الفرنسية، اعتقل عن طريق الخطأ بتهمة قتل خمسة من أفراد أسرته بطريقة وحشية.



وكشفت اختبارات الحمض النووي أن الفرنسي جوي جواو الذي اعتقل في مطار جلاسجو لا يشتبه في أنه قاتل افرد العائلة الخمسة ، حسبما قال مصدر مقرب من التحقيق اليوم ،بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية



وقيل إن دي ليجنز هرب بعد العثور على جثث زوجته أجنيس ، 48 عامًا ، وأطفاله آرثر ، 20 عامًا ، توماس ، 18 عامًا ، آن ، 16 عامًا ، وبينوا ، 13 عامًا ، مدفونين في حديقة منزل العائلة في نانت ، غرب فرنسا ، علاوة على قتل اثنين من الحيوانات الأليفة.



وكانت مصادر قضائية فرنسية قد قالت يوم الجمعة الماضية إن الشرطة في مطار جلاسجو اعتقلت خافيير دوبونت دي ليجون ، الذي كان يخضع لمذكرة توقيف دولية بتهمة القتل عام 2011 .



لكن يوم السبت ، قالت مصادر قريبة من التحقيق إن اختبار الحمض النووي الخاص بالرجل المحتجز في اسكتلندا كان "سلبيا".



وكان دي ليجون اختفى من منزل عائلته في أبريل 2011 ، وبعد ثلاثة أسابيع تم اكتشاف رفات أطفاله آرثر وتوماس وآن وبنويت ، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 20 عامًا وزوجته، في حديقة منزلهم.