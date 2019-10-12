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رياضة

اتحاد الكرة يعلن اسم حكم مباراة مصر وبتسوانا الودية.. تعرف عليه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قرر اتحاد الكرة ، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كان المنتخب اختتم تدريبه بالأمس على استاد القاهرة الدولي قبل أن يتوجه لمدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره حتى موعد المباراة الودية.

واشتمل المران على وحدات خططية وبدنية وبات الجميع جاهزا للمباراة الهامة وسط تنافس شديد للتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب في اللقاء المقبل.
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