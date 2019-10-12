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ثقافة

عظماء من التاريخ الإسلامي.. محاضرة بـ ثقافة أبو رماد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقام قصر ثقافة أبو رماد بالتعاون مع إدارة حلايب الأزهرية محاضرة بعنوان "عظماء من التاريخ الإسلامي - الخلفاء الراشدون" بالمعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بنين بابورماد، حاضرها فضيلة الشيخ علي أحمد محمد موضحًا أن الخلفاء الراشدون هم من انتهى إليهم أمر المسلمين بعد وفاة الرسول الأعظم صلّى الله عليه وسلّم، والخلفاء الراشدون أربعة، أوّلهم خليفة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أبو بكر الصدّيق، ثمّ عمر بن الخطّاب، ثمّ عثمان بن عفّان، ثمّ علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وألحقت فترة خلافة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بفترة الخلافة الراشدة، وذلك نظرًا إلى أنّ هذا الخليفة كان قد انتهج نهج الرّاشدين الأوائل، من الصّلاح والتقوى، واتباع طريق الحقّ والاستقامة؛ فأصبح عمر بن عبد العزيز يلقّب بالخليفة الرّاشدي الخامس .

قدم قصر ثقافة رأس غارب لليوم الثاني على التوالي عرضا لسينما الأطفال وتم عرض فيلم رسوم متحركة لطلاب المعهد الازهري الابتدائي بقاعة المحاضرات بقصر ثقافة رأس غارب وقد تم عرض فيلم بعنوان "تحدي باتمان وسوبر مان" الذي يوضح الصراع بين بطلين خارقين كانت مهمتهم الأساسية هي الدفاع عن الضعفاء وإعطاء الحقوق لاصحابها.

أقام القصر محاضرة بعنوان "العزيمة والايمان بالله من أهم أسباب النصر" ألقاها الشيخ أحمد أبوالقاسم بمدرسة السادات الإعدادية وبدأ الشيخ ابو القاسم حديثه عن الجيش المصري وذكر الإيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تشيد بجيش مصر  وبقوته وعزمه وذكر المعارك التي خاضها الجيش المصري وانتصاراته، وتحدث عن مايقدمه جيش مصر فداء للوطن ودفاعه عن الحدود وحماية الدولة والمحافظة عليها .

نظم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح القصر قدمت من خلاله رقصة  "الأوكل" بحضور عدد من أهالي المدينة.
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