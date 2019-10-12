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أصل الحكاية

في 3 مشاهد.. أردوغان السفاح يقتل الأطفال ويقصف المستشفيات ويعدم المدنيين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:07 م
أردوغان السفاح
أردوغان السفاح
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أحمد سالم - عبد الخالق صلاح - منار نور
لم يكن التدخل العسكري للقوات التركية شمال سوريا سياسيا فحسب، بل انتهاكا صارخا لمبادئ الإنسانية التي ترفض كل أشكال العنف ضد المدنيين وقتل العُزل الأطفال.

ولم تراع القوات التركية التي بدأت في اجتياح شمال سوريا جويا وبريا أي اعتبارات انسانية، بل إنها أفسحت المجال لتدفقات داعشية إضافية الى المنطقة متجاهلة في ذلك كافة التحذيرات الدولية.

استهداف المستشفيات

إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لمجلس سوريا الديمقراطية، كشفت في حديث تلفزيوني لها اليوم أن هناك مجموعات من داخل تركيا هاجمت المعبر الوحيد الإنساني الذي يخرج منه المصابين المدنيين لتركيا لعلاجهم، أثناء تحرير سوريا من داعش، وهجوم الدواعش على المدنيين من الداخل، الأمر الذي يكشف التنسيق بين تركيا وداعش من بداية الأمر.

وأضافت في برنامج بالورقة والقلم على قناة TEN أن قصفا عشوائيا يحدث على المدن والأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، بهدف إفراغ المناطق من السكان المدنيين؛ لمهاجمتها بكامل الحرية والسيطرة عليها، بهدف تغيير الديمغرافية، موضحة أن القصف التركي العشوائي استهداف مستشفيات ومحطات توزيع المياه، وشبكات الاتصالات، قطع الكهرباء، ويقوم بتتريك القرى السورية، منوهة إلى أن عفرين أصبحت ولاية تركية، وتم بناء بجدار عازل بينها وبين الأراضي السورية.

إعدام مدنيين عُزل

نقلت وكالات الأنباء فيديو لـ لحظة قيام القوات المدعومة من تركيا، مرتزقة الجيش الحر، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الأكراد وقتلهم في وضح النهار.

ونشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، فيديو لفصائل سورية معارضة، تنفذ إعدامات ميدانية بحق أفراد من الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا.

وقال المرصد إن "عناصر من الفصائل الموالية لتركيا أقدموا على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق 6 مواطنين جدد، وذلك بإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة عقب سيطرتهم على الاوتوستراد المؤدي إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض لوقت قصير قبل أن ينسحبوا منه".

وظهر في الفيديوهات عناصر مسلحة تحمل رايات كتب عليها "أحرار الشرقية" يحيطون بأشخاص مقيدة أياديهم، قبل أن يتم إعدامهم بالأسلحة الرشاشة.

وسمع في أحد الفيديوهات أحد المسلحين وهو يطلب أن يتم تصويره وهو يطلق النار من بندقيته تجاه الضحايا.

أردوغان يقتل الأطفال

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توبتر هاشتاج #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل فى مصر وعدد من الدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

وجاءت التعليقات كالتالى : _

الصهيوني #اردغان منفذ مخطط إسرائيل في المنطقة في مشروع الشرق الاوسط #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا هذه الطفلة بعمر الزهور تجسد لنا معنا الارهاب التركي 💔 وتعتبر حالة واحدة من حالات كثيرامخفيه الإعلام حسبنا اللهونعمم الوكيل "

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لأجل أطماعه السياسية.

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

تركيا لها أطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا الغزو التركي لسوريا يسفك الدماء بعملياته العسكرية التي تسمى ب نبع السلام !! أي سلام تتكلم عنه يا أردوغان؟؟
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