جامعة حلوان تعلن عن تنظيم مسابقة للشطرنج

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن مسابقة في الشطرنج بالجامعة يوم الاثنين ١٤ / ١٠ الساعه ١٠ صباحا برعاية الشباب بكلية الآداب.



وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالجامعة أنه على الطلاب الراغبين المشاركة بالمسابقة التوجه إلى هايدي مسئول النشاط الاجتماعى برعاية الشباب بكلية الآداب يوم غد الأحد لتسجيل أسمائهم.



تقام المسابقة فى إطار خدمة الطلاب والترفيه ونشر روح التعاون بين الكلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.