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حوادث

إحالة سائق التوك توك المتهم بخطف وقتل الطفلة سندس الى المفتي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:34 م
الطفلة
الطفلة
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أحمد عبد العزيز
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بإحالة أوراق سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بالاشتراك مع شقيقته بمنطقة نجع العرب إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغا من "ن.م.أ"، 33 عاما، ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع العرب، بتاريخ 3 يونيو الماضي، يفيد غياب طفلتها "سندس.أ.م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل.

وفي وقت لاحق تلقى قسم الشرطة إخطارا يفيد العثور على جثة طفلة في منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة المبلغ عن تغيبها مسجاة على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة، وتمكن من تحديد مرتكبيها وهم كل من "علاء.ر" " 19 عاما، سائق توك توك، وشقيقته"علا.ر" 21 عاما، ربة منزل" مُقيمين بذات العقار الذي عثر به على جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراج الطفلة أثناء اللهو أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار سكنه، لسرقة القرط الذهبي الخاص بالمجني عليها، وحاول الاستيلاء على القرط فقاومته الطفلة وأخذت في الصراخ، فانتابته حالة من الذعر، وخشية افتضاح أمره قام بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما كشفت التحريات أن المتهم ألقى المجني عليها من أعلى سطح العقار في المنور، وأبلغ شقيقته بما حدث فقامت بالتستر عليه وبيع القرط الذهبي الذي لا يزن سوى 3 جرامات واقتسام ثمنه بينهما.

أرشدت المتهمة عن القرط الذهبي لدى صاحب محل مجوهرات "حسن النية"، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم.
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