إنطلاق فاعليات معرض "إسكندرية في صورة" بالحرية والإبداع..صور

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، معرض ومسابقة التصوير الفوتوغرافي ، الذي تنظمه الهيئة بمقر مركز الحرية للإبداع، على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدورة 35.



حضر الافتتاح محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والفنان عثمان محمد على، والشيخ إبراهيم الجمل، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف.



وعقب افتتاح المعرض تم تفقد أجنحة المعرض والأعمال المشتركة، ثم أعقب هذا تكريم المشاركين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "إسكندرية في صورة".



تضمنت الصور المشاركة في المعرض والتي يبلغ عددها 60 لوحة فنية بعض معالم محافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي، وحدائق المنتزه، وحديقة الشلالات، وفنار المكس وقد حازت الصور على اهتمام واعجاب الحضور.