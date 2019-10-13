خبير تأمين: عدم وجود مكتتبين يعرقل توسع الشركات في نشاط تأمين مخاطر السداد

أكد عادل حجازي، مدير عام الحوادث والضمان والهندسي والبترول بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن هناك الكثير من شركات التأمين العاملة في السوق سواء التى تعمل فى التكافلي أو التجاري تتخوف من التوسع بشكل كبير في نشاط تأمين الائتمان وتأمين مخاطر عدم السداد.



وأشار إلى أن هذا التخوف يعود لعدة أسباب من أهمها عدم وجود أعداد كافية من المكتتبين في نشاط تأمين مخاطر السداد، إضافة إلى ذلك فإن أغلب شركات التأمين تخشى من تدهور نتائج هذا النوع من التأمين، وبالتالي لا ترحب بالتوسع فيه حتى لا تتكبد خسائر كبيرة هي في غني عنها مما يؤثر على محفظة الأقساط التأمينية لديها خلال الفترة المقبلة .



وأوضح حجازي، لـ " صدى البلد " أن الفترة الماضية شهدت العديد من التغطيات التي كبدت شركات التأمين سواء التجارية أو التكافلية خسائر كبيرة ومن أهم هذه الخسائر فى فروع " نشاط التأمين الطبي، حيث ان الفرع ليس هناك قانون يحكمه خلال الفترة الماضية ، وبالتالى تعمل الجهات الرقابية خلال الفترة الحالية على وضع تشريع لنشاط التأمين الطبى.



وأضاف أن الاستغلال غير المدروس للتغطيات التأمينية يكيد شركات التأمين خسائر ضخمة، فالحل الجيد في هذا الأمر هو انتقاء الأخطار مع وضع دراسة فنية قبل عمليات الاكتتاب، إضافة إلى ذلك فإن انتفاء الأخطار تعد من أهم الأمور التي تعتمد عليها الشركة فى حالة دراسة كل أنواع التأمين الخاصة بالعميل، فإذا كان معدل الخسارة العام للعميل الواحد فى كافة أنواع التامين يقع في الحدود المقبولة لشركة التأمين لا مانع في قبول نشاط معين للعميل .