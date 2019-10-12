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توك شو

تعليق قوي من أحمد موسى على بيان الجامعة العربية حول هجوم تركيا على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس سعيدا بما صدر عن الجامعة العربية اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بشأن الإحتلال التركي لسوريا، متابعا «أرجو تكونوا على مستوى تطلعات الشعوب».

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدول العربية أصدرت اليوم بيانا عاديا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع كان ينتظر قرارات تصدر من الجامعة العربية من ضمنها تخفيض دبلوماسي مع تركيا، وسحب الاستثمارات الخليجية في تركيا، وقرار من الجامعة بمنع السياحة إلى تركيا، وقف الاستيراد من تركيا.

واستطرد موسى، أن شركات الطيران التركية تعمل على السائحين العرب، مطالبا بتعليق الطيران مع تركيا مثلما حدث مع قطر، قائلا : «تركيا تحتل دولة عربية وتبتلعها».
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