أحمد موسى يطالب بـ تعليق شركات الطيران التركية التي تعمل على السائحين العرب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس سعيدًا بما صدر عن الجامعة العربية اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بشأن الاحتلال التركي لسوريا، متابعاً: «أرجو تكونوا على مستوى تطلعات الشعوب».



وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدول العربية أصدرت اليوم بياناً عادياً.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع كان ينتظر قرارات تصدر من الجامعة العربية من ضمنها تخفيض دبلوماسي مع تركيا، سحب الاستثمارات الخليجية في تركيا، قرار من الجامعة بمنع السياحة إلى تركيا، وقف الاستيراد من تركيا.



واستطرد موسى، أن شركات الطيران التركية تعمل على السائحين العرب، مطالبًا بتعليق الطيران مع تركيا مثلما حدث مع قطر، قائلاً: «تركيا تحتل دولة عربية وتبتلعها».