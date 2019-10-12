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أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الكويتي: العملية العسكرية التركية في سوريا تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن العملية العسكرية التركية في سوريا من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجارالله - ردا على سؤال لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت في تصريحات للصحفيين، على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الاسبانية لدى الكويت، بمناسبة العيد الوطني - على أن العمليات العسكرية التركية في سوريا، ستعقد الموقف، وتزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وستقوض فرص الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية الطاحنة.
يشار إلى أن الجامعة العربية، قد طالبت - في بيان اليوم /السبت/ خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والتي دعت إليه مصر، لبحث الاعتداء التركي على سوريا - بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدة وحدة أراضي سوريا، ومحملة تركيا مسؤولية تداعيات عدوانها، ومسؤوليتها عن تفشي الإرهاب بعد ذلك العدوان.
وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدد من الدول الخليجية، قال الجارالله "إن روسيا تتمتع بعلاقات متميزة مع دول الخليج، وننظر بتفاؤل وارتياح لتلك الزيارة، ونعتقد أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الخليجية الروسية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها المنطقة حاليا".
وردا على سؤال حول تطورات تأمين الحدود الكويتية، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن الحدود الكويتية مؤمنة بشكل كامل، واصفا استعدادات أجهزة الأمن الكويتية بهذا الشأن ب"الممتازة".
وفيما يتعلق برؤية الكويت لمستقبل الأزمة اليمنية، أعرب الجارالله عن تفاؤله بقرب الوصول إلى حل للأزمة اليمنية، خاصة في ضوء التصريحات الايجابية الصادرة عن الجانب اليمني، وكذلك عن الأشقاء في السعودية، التي توحي بسير الأمور في الاتجاه الصحيح نحو طاولة المفاوضات ومزيد من المشاورات بين الجانبين، لإقرار الحل السلمي وإنهاء الكارثة التي يعيشها الشعب اليمني.
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