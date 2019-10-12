فيفا يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيًا

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دولة قطر من إستغلال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بأي شكل سواء سياسيًا أو دعائيًا خلال فترة إقامة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة "قطر" أواخر عام 2019 الجاري.



ووفقًا لتقارير صحفية فإن إدارة ليفربول قد طالبت "فيفا"، بضرورة حماية صلاح من أي استغلال، أو استخدامه من أجل توصيل رسائل سياسية معينة تبعتد بشكل أو بآخر عن عالم كرة القدم.



ومن المقرر أن يشارك ليفربول في كأس العالم للأندية، بداية من الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة ربع النهائي بين مونتري المكسيكي والفائز من مباراة السد وهينجين.

