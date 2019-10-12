بريطانيا تدعو أردوغان إلى وقف عدوانه على شمال سوريا



دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس التركي رجب أردوغان إلى وقف العدوان العسكري على شمال سوريا.



وقال جونسون - خلال اتصال هاتفي بالرئيس التركي - إن لندن لا يمكن أن تدعم العملية العسكرية التركية في سوريا وتدعو أردوغان إلى وقفها والدخول في حوار.



وأعرب جونسون - طبقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - عن قلقه البالغ إزاء العملية العسكرية في شمال سوريا.



ودخل العدوان الجوي والبري التركي يومه الرابع على مناطق كردية شمال شرقي سوريا، والتي شهدت فرار عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.