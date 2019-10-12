إسبانيا تؤجل حسم تأهلها ليورو 2020 بعد التعادل مع النرويج 1-1

انتهت مباراة منتخبي إسبانيا والنرويج ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



افتتح الإسباني ساؤول نيجيز التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 47 ، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ، لم يحسن حارس مرمى النرويج التصرف معها ، لتستمر النتيجة على حالها حتى الدقيقة 93 ، حين تحصل أحفاد الفايكينج على ركلة جزاء ، بعد تدخل خاطئ من كيبا حارس مرمى إسبانيا على المهاجم النرويجي ، ليتولى جوشوا كينج مهمة تسجيلها بنجاح ، منهيًا المباراة بالتعادل.



وفي نفس المجموعة ، اكتسح المنتخب السويدي نظيره منتخب مالطة برباعية نظيفة.



وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا للنقطة 19 في صدارة المجموعة السادسة، ليتأجل حسم بطاقة الصعود ليورو 2020 للجولة القادمة ، بينما ارتفع رصيد منتخب النرويج للنقطة 10 في المركز الرابع .