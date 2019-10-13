الداخلية بالمرصاد.. استهداف البؤر الإجرامية وضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بنطاق كافة المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.





أسفرت جهودها خلال أسبوع عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (82 متهم) وبحوزتهم :

(7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش، 6 فرد محلى، 8 طلقات مختلفة الأعيرة)، و (2) قطعة سلاح أبيض، و (13) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (4,550 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 350 جرام لمخدر الحشيش– 235 جرام لمخدر الهيروين- 96 قرص مخدر).



كما تم تنفيذ (3453) حكم قضائى متنوع، و ضبط (1248) قضية متنوعة أخرى.



و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (804) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( جرينوف - 2 رشاش- 70 بندقية آلية – 143 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 59 طبنجة – 529 فرد محلى الصنع – 1990 طلقة مختلفة الأعيرة – 1538 قطعة سلاح أبيض ).



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (408699) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-

(1610) حكم جناية، و (142880) حكم حبس، و (207140) حكم غرامة، و (57069) مخالفة.



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (20) تشكيلًا عصابيًا ضموا (60) متهمًا، إرتكبوا (97) حادث سرقة متنوع، و ضبط (142) قضية أحداث، و إعادة (12) سيارة مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (51) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (71) متهمًا.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (247133) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (241) قيادة تحت تأثير مخدر ، (6274) موقف عشوائى ، (547) طمس وبدون لوحات معدنية .



و فى مجال الأمن الإقتصادى قضايا التموين تم ضبط (7256 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:-

ضبط (97 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1387 إسطوانة)، و ضبط (21) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (325685 لتر)، و ضبط (7138) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (1949,250 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "436" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "377,578 " طن، وكذا "108" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "46,426" طن).



وفى مجال قضايا التيار الكهربائى، تم ضبط (65616) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47,282,206) جنيه.



و فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (975) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (130) حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف (58) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، و (38) قضية فى مجال الجمارك، و(6) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و(311) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (122) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (310) حكم قضائى ، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,164,735,750) مليار ومائة وأربعة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون جنيهًا ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



و فى مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - إحتيال مصرفى - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (11,688,025) أحد عشر مليونًا وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا مصريًا ، (53,090) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسعون عملات أجنبية مختلفة.



وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (483) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر ، سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (2 تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين إرتكبوا (2) واقعة "سرقة، نصب" ، وتنفيذ (1838) حكم قضائى متنوع.



وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (205) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



و فى مجال قضايا المسطحات المائية: تم ضبط (635) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) ، (1100) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (674) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (270) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (96) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (1256) لنش وباخرة سياحية.



و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1047) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1158) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (198,590 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (367,405 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,594 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,427 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,002 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الفودو وزنت (420 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,325 كيلو جرام)، و عدد (86103) قرص مخدر مختلف الأنواع .



و فى مجال أمن الموانئ تم ضبط (34) قضية تهريب ، (163) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، بندقية ضغط هواء بدون ترخيص، حيازة ذخيرة نارية).. وتنفيذ (717) حكم قضائى متنوع.



و فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2769) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع أثرية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.