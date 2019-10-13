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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ 18.75 مليار جنيه اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية اليوم الأحد بيع أجلي خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنها كلفت البنك المركزي المصري بعمليات طرح أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة أنها تسعي خلال الأسبوع الجاري لبيع أدوات دين من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ41.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.

وبطرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما ، اليوم الأحد، يتبقي طرحين آخرين بقيمة 22.75 مليار جنيه خلال يومي الإثنين و الخميس من نفس الأسبوع.
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