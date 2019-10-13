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حوادث

اليوم.. نظر دعاوى أولياء أمور الطلاب الراسبين في أولى ثانوي بمجلس الدولة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:42 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل، الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي، تنفيذ طلبات الدفاع وإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيانات بدرجات الطلاب الطاعنين في امتحانات الترم الأول 2018/2019، لتقديم التظلمات التي تم تقديمها بمعرفة الطلاب الطاعنين وماتم في فيها من قبل الوزارة.

تقدم بالطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر؛ للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.

ولتفادي الخطأ المسبق، قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجلًا، لجميع المديريات التعليمية بشأن الامتحان الورقي، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي وفق الجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم في الفترة من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس.
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