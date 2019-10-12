اخبار الفن.. ليلى علوي تنهار من البكاء.. ألبوم نانسي عجرم قريبا.. رسالة مؤثرة من منى فاروق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:إنهارت الفنانة ليلى علوي من البكاء، فور وصولها عزاء المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي أقيم مساء اليوم في مسجد فريد شوقى بالعجوزة.عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها البالغة بنجاح حفلاتها الغنائية في مصر، حيث أحيت حفلين خلال اليومين الماضيين، الأول في القاهرة والثاني في المنصورة.يصور فريق عمل فيلم "ريما" المشاهد الأخيرة من العمل اليوم السبت، بمركز تحسين الصحة بميدان الرماية في شارع الهرم.بكت الفنانة لوسي في ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 35 بسبب تشبه البعض دورها كأم بليبيا وما يحدث بها.شوق الفنان راغب علامة جمهوره لمتابعة أحداث حلقة اليوم من الموسم الخامس برنامج "ذا فويس The voice" المذاع على شاشة MBC من خلال نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".أثار محمد صلاح لاعب الكرة المصري ونجم فريق ليفربول، إستياء جمهوره بعد نشر صوره الخاصة بغلاف إحدى المجلات العالمية بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا روكين.هنأت الفنانة منى فاروق، والدتها بمناسبة عيد ميلادها حيث قامت بنشر صورة تجمعهما علي حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "انستجرام"