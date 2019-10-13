نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى :-

ففى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة تم ضبط (مصنع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالى مضبوطات بلغت (977 طن من منتجات الحاصلات الزراعية "زيتون مخلل") بمخالفات (بدون ترخيص- غير صالحة للإستهلاك الآدمى- إحتوائها على حشرات)، و ضبط (6) قضايا (4 مصانع- مخزن- شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038,530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر).



و فى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (7) منشآت صناعية مختلفة الأنشطة بمخالفات ("سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية" وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة النشاط بدون ترخيص)، و ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .