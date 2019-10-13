Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى :-
ففى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة تم ضبط (مصنع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالى مضبوطات بلغت (977 طن من منتجات الحاصلات الزراعية "زيتون مخلل") بمخالفات (بدون ترخيص- غير صالحة للإستهلاك الآدمى- إحتوائها على حشرات)، و ضبط (6) قضايا (4 مصانع- مخزن- شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038,530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر).

و فى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (7) منشآت صناعية مختلفة الأنشطة بمخالفات ("سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية" وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة النشاط بدون ترخيص)، و ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 213 طن مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات أمنية بـ 3 محافظات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 977 طن زيتون مخلل تحتوي على حشرات

ترشيحاتنا

رغم رد وكيله .. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع طارق حامد

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

رد قاسٍ من نبيل الحلفاوي على مهاجمي صلاح بعد صورته مع عارضة الأزياء

أول صورة من الاستديوهات الداخلية لـ قناة الزمالك.. شاهد

الافراج عن اب بعد اتهامه بقتل 5 من أفراد عائلته بوحشية.. تفاصيل مثيرة

في مكالمة هاتفية.. رئيس وزراء بريطانيا يصدم أردوغان بشأن عدوان تركيا على سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة