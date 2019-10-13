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حوادث

جهود أمن المنافذ.. ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدي - اسلام مقلد
شنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية لمكافحة حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع– أجهزة رياضية وإطارات كاوتش- قطع غيار هواتف محمولة- أحذية كاملة الصنع- شرائط حرير- أدوات منزلية- مستلزمات طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (2,406,647– مليونى وأربعمائة وست ألاف ، وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا ).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (24000 أربعة وعشرون ألف جنيهًا) .

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها (2335 قرص مخدر- 52 عبوة قطرة مخدرة) .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (59) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، تزوير ، إنتحال صفة).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1031) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (288) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

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