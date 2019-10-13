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حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث ماسبيرو الثانية»

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي - رامى المهدى
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فض الأحراز.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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