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توك شو

للسيطرة على الوطن العربي.. كيف أطلق أردوغان الدواعش بالمنطقة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
اردوغان
اردوغان
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خالد محيي الدين
قال أحمد عطا، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بمنتدى الشرق الأوسط بلندن، إن تركيا قامت بنقل المقاتلين الأجانب لتنظيم داعش الإرهابي للوطن العربي خلال أحداث 2011، لافتا إلي أن تركيا لعبت دور المرر لنقل هؤلاء المقاتلين من أوروبا إلي الوطن العربي.

ونوه، "عطا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن تركيا وفرت الحماية والتدريبات لهؤلاء المقاتلين الأوروبيين، حتى تستطيع إطلاقهم للوطن العربي، تحقيقا لأهدافهم المزعومة بالسيطرة على الوطن العربي بالكامل.

وأضاف، أن تنظيم داعش ركز علي موارد الطاقة والبترول بمجرد دخوله سوريا، والتي كانت مطمع اردوغان منذ البداية.
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