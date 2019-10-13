ضبط 218 قطعة سلاح و291 مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 218 قطعة سلاح نارى بحوزة 195 متهم) .. وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، و(18) بندقية آلية، و(41) بندقية خرطوش، و بندقية رصاص، , (21) طبنجة، و (136) فرد محلى، و (25) خزينة متنوعة، و (322) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (266) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82100) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (358) حكم جناية، و (23297) حكم حبس جزئى ، و (4553) حكم حبس مستأنف ، و (42724) حكم غرامة ، و (11168) حكم مخالفة .



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (291) قضية مخدرات بحوزة (310) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 20,740 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 78,130 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,534 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 600 جرام)، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 190 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 875 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 5,300 كيلو جرام)، و عدد (5175) قرص مخدر .





كما ضبط (26) متهما، كونوا (7) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (34) حادث متنوع. وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (64) متهم.



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (299) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين- 5 دراجات نارية) . أما مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (29065) مخالفة مرورية، (82) قضية بيئة.



وكما تم فحص (163) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (18) منهم. وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.