روزاليوسف تنفرد بأول تحقيق صحفي يوثق جرائم أردوغان في سوريا.. صور

أجرت جريدة روزاليوسف المصرية، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي المصري أحمد باشا، اول تحقيق بالوثائق والصور عن مجازر الجيش التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان تجاه الشعب السوري.





التحقيق الذي أجرته الصحفية المصرية أمانى عزام، ونشر على خمس صفحات بجانب الصفحة الأولى لـ"روزاليوسف" تضمن عدة حوارات خاصة مع كل من: هيفي مصطفى، الرئيس المشتركة في هيئة الداخلية شمال وشرق سوريا، والدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، وحمدان العبد، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، واليزابيت كورية نائب رئاسة المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأنور المشرف مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أستاذ القانون الدولي السوري، والدكتور شيروان بري، مدير قسم الصحة في الهلال الأحمر الكردي، ورستم عبدو نائب هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأنور مسلم، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات شمال سوريا، ورامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.



