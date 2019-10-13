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اقتصاد

التموين: تكليف المديريات بالتيسير لإصدار البطاقات التموينية وإعادة المستبعدين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
المصيلحي
المصيلحي
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محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اصداره تكليفات لكافة المديريات والمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية بعمليات متابعة التظلمات الخاصة بإعادة الفئات المستبعدة من البطاقات التموينية واستخراج بطاقات بدل الفاقد للفئات الأولى بالرعاية.

قال " المصيلحي" في تصريحات له، إنه يمكن للمواطن تقديم التظلمات وطلبات إصدار البطاقات في حال تلفها أو فقدها لموقع دعم مصر علي شبكة الإنترنت وإعادة الاستعلام بعد أسبوعين من تقديم الطلب متضمنا الرقم القومي واسم صاحب البطاقة التموينية من المكتب التابع لمحل إقامته.

ذكر " المصيلحي" أنه يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لخدمة العملاء ورقمه 19765 أو 19959 في حال فقد البطاقة لإيقافها فورا وإعادة إصدارها، بجانب تحرير المواطن طلب رسمي لدي مكتب التموين التابع له لإصدار البطاقة الجديدة وإلغاء التعامل علي المفقودة إلكترونيا..

أوضح " المصليحي" أنه خلال 3 أيام من تقديم صورة الطلب سيتم تشغيل البطاقة الجديدة تلقائيا.

يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا، ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.
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