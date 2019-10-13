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محافظات

لمسة جمالية و متنفس حضاري .. تفاصيل تطوير كورنيش النيل بالمنيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
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ايمن رياض
تفتتح محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 735 مترا تقريبا، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.


قال المحافظ اللواء قاسم حسين إن تطوير الكورنيش من أولويات العمل لتحويله إلى متنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتا، أنه جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.


و أوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، مشيرا إلى أنه روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150 مترا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات ، ودورات مياه عامة.


كانت المرحلة الأولى قد تم الانتهاء منها وتشغيلها في يوليو الماضي والتي امتدت بطول 290 مترا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم بها تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

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