أخبار الرياضة.. حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. ملعب لقاء الابيض وجينيراسيون.. كاف يهدد الفريق الاحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:



فيفا يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيًا



- حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دولة قطر من إستغلال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بأي شكل سواء سياسيًا أو دعائيًا خلال فترة إقامة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة "قطر" أواخر عام 2019 الجاري.



اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون



- تلقى مسئولو نادي الزمالك إخطارا من اتحاد الكرة بإقامة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام.



خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا



- اقترب نادي الهلال السوداني من إقالة مديره الفني صلاح آدم من منصبه ، وذلك بسبب سوء النتائج مع الفريق في الدوري المحلي.



طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد



- وجه طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك ، رسالة غامضة ، وذلك على حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام".



الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب



- هدد الاتحاد الأفريقى اتحادات الدول الأفريقية لكرة القدم بما فيها مصر والمغرب بحرمان أنديتها من المشاركة في المنافسات الأفريقية، إذا لم تستطع أنديتها المحلية صرف المستحقات المالية للاعبيها ومدربيها وجميع أطرافها.



أول صورة من الاستديوهات الداخلية لـ قناة الزمالك.. شاهد



- نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، صورة تجمع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وهو داخل استديوهات تلمع على شاشاتها صورة علم الزمالك.



جمال الغندور يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري



- كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، حقيقة طلبه من مجلس إدراة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك 48 ساعة.