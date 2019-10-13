حكم التصوير ورسم البورتريه.. الإفتاء توضح.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسم المناظر الطبيعية كالأشجار والمياه والخُضرة، أمر جائز ولا بأس به، مشيرًا إلى أن الخلاف في رسم الأشياء التي فيها روح كالإنسان والحيوان وغيرهما.
وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الرسم؟ أن هناك خلافًا بين العلماء على حكم رسم وتجسيد الأشياء ذات الأرواح، لافتًا إلى أن دار الإفتاء تأخذ برأي المالكية على جوازه، على أن يكون المحتوى المرسوم، منضبطًا وليس فيه ما يدعو إلى الرذيلة أو ما ينشر الفساد والضرر.
حكم رسم الأشخاص والأشياء الحية بورتريه
وقال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم رسم البورتريه وهو رسم جسم الإنسان بالألوان أو القلم الرصاص.
وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز رسم الأشياء الحية وخصوصًا البورترية أم حرام؟»، أن الرسم الذى يتعلق برسم البورتريه والرسم باليد جائز وليس فيه شيء أما الحديث الذى ورد فى الكلام عن التصاوير فهو عن التماثيل الملعونة فاللعن هنا على التماثيل لأنها هى التى يمكن أن يكون هناك محاولة للنفخ فيها لتكون كالإنسان أى التماثيل الكاملة التى يكون فيها قصد لمُضاهاة خلق الله لكن غير ذلك فليس هناك حرام.
وأشار إلى أن الرسم باليد او التصوير الفوتوغرافى جائز وليس فيه حُرمة فرسم البورترية جائز حتى لو كان للإنسان أو للحيوان وليس حراما".