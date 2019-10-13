حكم التصوير ورسم البورتريه.. الإفتاء توضح.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسم المناظر الطبيعية كالأشجار والمياه والخُضرة، أمر جائز ولا بأس به، مشيرًا إلى أن الخلاف في رسم الأشياء التي فيها روح كالإنسان والحيوان وغيرهما.





وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الرسم؟ أن هناك خلافًا بين العلماء على حكم رسم وتجسيد الأشياء ذات الأرواح، لافتًا إلى أن دار الإفتاء تأخذ برأي المالكية على جوازه، على أن يكون المحتوى المرسوم، منضبطًا وليس فيه ما يدعو إلى الرذيلة أو ما ينشر الفساد والضرر.