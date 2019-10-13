الصناعة: الحكومة تتبنى توجها لتحويل صناعات السيارات للعمل بالغاز

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، تبني الحكومة المصرية توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين الديزل، ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.



قال " نصار" في تصريحات له، إن وزارته عقدت اجتماعا مع شركة تويوتا اليابانية تم خلاله نقل رغبات الشركة في اعتزام ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بمصر.



ذكر " نصار" أن " تويوتا" تبحث المشاركة في ذلك المشروع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لتصبح محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة.



أوضح "نصار" أن تكون نقطة انطلاق للشركة إلى أسواق قارة أفريقيا والشرق الأوسط خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

