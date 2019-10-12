لن تصدق كيف يحميك المشروم من سرطان البروستاتا



كشفت دراسة جديدة وجود صلة بين تناول المشروم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



ويقترح باحثون من جامعة توهوكو في اليابان أن تناول عيش الغراب بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة الذكور بسرطان البروستاتا خاصة في الفئة العمرية 50 عامًا أو أكبر.



ووفقًا لصحيفة “ ديلي ستار” البريطانية قال الدكتور شو تشانج ، الذي قاد الدراسة إن الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والدراسات التي أجريت على الكائنات الحية أظهرت أن المشروم لديه القدرة على الوقاية من سرطان البروستاتا.



وفي الدراسة ، قام الباحثون بمسح 36،499 رجل حول خيارات نمط حياتهم بما في ذلك استهلاك الغذاء ، والنشاط البدني ، وعادات التدخين والشرب ، وتحليل سجلاتهم الطبية.



وتبين ان ، الذين تناولوا عيش الغراب مرة أو مرتين في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 8 ٪ للإصابة بسرطان البروستاتا ، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا المشروم أقل من مرة واحدة في الأسبوع.



وفي الوقت نفسه ، وجدت الدراسة أيضًا أن الرجال الذين يتناولون الفطر أكثر من ثلاث مرات أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 17٪.