اليوم.. مستقبل وطن بالشرقية يكرم الفنان "أحمد فلوكس" وأهالي الشهداء





اكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية انه من المقرر ان ينظم الحزب غدا الأحد احتفالية كبري لتكريم، النجم "أحمد فلوكس" عن مجمل أعماله الفنية، وأحدثها دوره في فيلم "الممر" الذي يتواصل عرضه حاليا بعدد من القنوات الفضائية بعد أن حقق نجاحا نقدي وجماهيري كبير بدور السينما المصرية والعربية.



قالت الدكتورة ملاك جمعة أمين المرأة بالشرقية ان ذلك يأتي في مستهل احتفالات حزب مستقبل وطن بذكري انتصارات أكتوبر، ومن المقرر إقامة حفل غدا بقاعة فيستيفال بالزقازيق في تمام الثانية ظهرًا لتكريم أهالي الشهداء من ضحايا عمليات الغدر والخسة التي تستهدف اخواننا وابنائنا من الجيش والشرطة.



مشيره الي انه سيتم استضافة عدد من وكلاء الوزارات بالشرقية لإعلان التعاون مع فاعلية انتِ عظيمة ضمن مجهودات أمانة المرأة في مساندة سيدات الشرقية في تعليمهم وتنظيمهم واعمالهم.

