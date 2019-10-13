Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. مستقبل وطن بالشرقية يكرم الفنان "أحمد فلوكس" وأهالي الشهداء

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
محمد الطحاوي


اكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية انه من المقرر ان ينظم الحزب غدا الأحد احتفالية كبري لتكريم، النجم "أحمد فلوكس" عن مجمل أعماله الفنية، وأحدثها دوره في فيلم "الممر" الذي يتواصل عرضه حاليا بعدد من القنوات الفضائية بعد أن حقق نجاحا نقدي وجماهيري كبير بدور السينما المصرية والعربية.

قالت الدكتورة ملاك جمعة أمين المرأة بالشرقية ان ذلك يأتي في مستهل احتفالات حزب مستقبل وطن بذكري انتصارات أكتوبر، ومن المقرر إقامة حفل غدا بقاعة فيستيفال بالزقازيق في تمام الثانية ظهرًا لتكريم أهالي الشهداء من ضحايا عمليات الغدر والخسة التي تستهدف اخواننا وابنائنا من الجيش والشرطة.

مشيره الي انه سيتم استضافة عدد من وكلاء الوزارات بالشرقية لإعلان التعاون مع فاعلية انتِ عظيمة ضمن مجهودات أمانة المرأة في مساندة سيدات الشرقية في تعليمهم وتنظيمهم واعمالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكرم أحمد فلوكس عن دوره في فيلم الممر.. اليوم

أحمد فلوكس يوجه الشكر لـ أحمد صبري وموقع صدى البلد

في ندوة بـ صدى البلد.. أحمد فلوكس يكشف أسرار الممر.. فيديو

غدا.. مستقبل وطن بالشرقية يكرم الفنان "أحمد فلوكس" وأهالي الشهداء

ترشيحاتنا

بعد القبض على مصريين.. عمرو أديب يشن هجوما ناريا على قطر

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعد الهجوم الناري على إدارة الزمالك.. طارق حامد يحذف منشوره | تفاصيل

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أغنية جديدة احتفالا بالدوري.. فايلر يباغت الزمالك في القمة

أبوهشيمة يكشف علاقته بـ علي سالم المتهم بالتخابر في دويلة قطر

واتساب يطلق خاصية جديدة في تحديثه المنتظر.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة